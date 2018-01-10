В Бресте местный житель подозревается в убийстве жены

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства убийства 45-летней женщины, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
По данным следствия, неработающий житель Бреста 1971 года рождения вечером 7 января, находясь по месту жительства, нанес несколько ударов двумя ножами своей жене. В результате причинения телесных повреждений женщина скончалась на месте. После случившегося мужчина сам сообщил в милицию о произошедшем.
Действия жителя Бреста квалифицированы следствием по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса. Подозреваемый задержан. Ранее он не был судим.
Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются. В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия.
Следователями проведен осмотр, назначены судебно-медицинская, медико-криминалистические, генотипоскопические и дактилоскопическая экспертизы.-0-
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