В Бресте местный житель подозревается в убийстве жены

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства убийства 45-летней женщины, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По данным следствия, неработающий житель Бреста 1971 года рождения вечером 7 января, находясь по месту жительства, нанес несколько ударов двумя ножами своей жене. В результате причинения телесных повреждений женщина скончалась на месте. После случившегося мужчина сам сообщил в милицию о произошедшем.

Действия жителя Бреста квалифицированы следствием по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса. Подозреваемый задержан. Ранее он не был судим.

Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются. В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия.

Следователями проведен осмотр, назначены судебно-медицинская, медико-криминалистические, генотипоскопические и дактилоскопическая экспертизы.-0-