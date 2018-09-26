В Бресте спасатели сняли пенсионера с крыши трехэтажки

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте спасатели сняли с крыши трехэтажного здания пенсионера, у которого случился судорожный припадок, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сегодня в 15.06 в МЧС обратился диспетчер скорой медицинской помощи и рассказал, что на кровле трехэтажного здания государственного учебно-спортивного учреждения по ул. Ленинградская находится человек. Работники МЧС прибыли на место вызова, поместили пострадавшего на мягкие носилки, перенесли в люльку автолестницы и спустили на землю. Мужчину 1957 года рождения госпитализировали с предварительным диагнозом "генерализованный судорожный припадок".
По словам представителей объекта, мужчина был приглашен для оказания консультативной помощи в обследовании кровли здания блока и предложений по ее ремонту. Во время обследования у него произошел судорожный припадок. Он упал на крышу и самостоятельно передвигаться не смог.-0-
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