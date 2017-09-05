5 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за сутки пропали шесть сборщиков ягод и грибов, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.

Сообщения об исчезновении ушедших в лес родственников поступили из Барановичского и Ганцевичского районов. В результате оперативно организованных поисков пять человек удалось найти.

С 85-летним грибником из Ганцевичского района произошел несчастный случай. Житель деревни Маково 1932 года рождения отправился 3 сентября в лес за грибами и домой не вернулся. Вначале родственники пытались самостоятельно разыскать дедушку. Рано утром 4 сентября они обратились за помощью в местное отделение милиции. Спустя несколько часов труп пенсионера был обнаружен поисковой группой РОВД в мелиоративном канале вблизи родной деревни.-0-