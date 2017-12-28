В Брестском районе расследуют дело о порче 1,5 га плодородного слоя почвы

28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе расследуют уголовное дело о порче 1,5 га плодородного слоя почвы, сообщили БЕЛТА в прокуратуре области.

Правонарушение было выявлено в агрогородке Чернавчицы во время прокурорской проверки. В охранной зоне магистрального газопровода был уничтожен плодородный слой почвы на участке площадью почти в 1,5 га. Ущерб, причиненный окружающей среде, превысил Br875 тыс., что является особо крупным размером. По факту снятия и выемки плодородного слоя почвы прокуратура области возбудила уголовное дело по ч.2 ст.269 (порча земель) УК. В настоящее время оно расследуется Брестским межрайонным отделом Следственного комитета. Нарушителю грозит от пяти лет ограничения свободы до лишения свободы на тот же срок.

Всего в текущем году за нарушение земельного, природоохранного и санитарного законодательства контролирующими и надзорными органами Брестской области было возбуждено 5 уголовных дел.

Вопросы государственного регулирования в области земельных отношений, охраны и рационального использования земель сегодня были рассмотрены на совместном координационном совещании прокуратуры и Комитета государственного контроля Брестской области. Было отмечено, что результаты проверок свидетельствуют о наличии в регионе определенных проблем, связанных с недостаточным контролем за рациональным и целевым использованием земель.

Так, на территории Брестского, Березовского, Каменецкого и Малоритского районов выявлены случаи самовольного занятия земельных участков как юридическими, так и физическими лицами. При проверке в Малоритском районе в октябре-ноябре текущего года зарегистрирован факт несанкционированной добычи песка и размещения отходов вблизи реки Рита. Нарушения пресечены только после вмешательства контролирующих органов. В Ганцевичском, Березовском, Лунинецком, Ивацевичском, Столинском районах отдельные землепользователи игнорировали требования законодательства по проведению обязательных мероприятий по охране земель. В результате часть земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных субъектам хозяйствования для ведения сельского хозяйства, заросла древесно-кустарниковой растительностью и сорняками и в настоящее время непригодна для дальнейшего использования. В Бресте, Барановичском, Кобринском, Пинском районах пресечены факты размещения несанкционированных свалок мусора в садоводческих товариществах и гаражных кооперативах, а также вытекание навозных стоков за пределы мест их хранения - в Барановичском, Брестском, Каменецком, Лунинецком, Ивацевичском районах.-0-