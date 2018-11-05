В Брестском районе водитель сбил насмерть пешехода и скрылся

5 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе разыскивается водитель, который сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Несчастный случай произошел 4 ноября около 20.00 в д. Братылово. По предварительной информации, неизвестный на неустановленном автомобиле двигался по ул. Трудовая в направлении от деревни Черни. Водитель наехал на двигавшегося предположительно в попутном направлении по встречной полосе для движения 29-летнего жителя деревни Большие Косичи. От полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте ДТП.

Госавтоинспекция просит всех, кому что-либо известно о происшествии, сообщить об этом в дежурную часть по телефону 8 (0162) 41 44 44 или 102.-0-