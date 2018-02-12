В Быховском районе при пожаре сгорели хозяин дома и его гость

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два жителя Быховского района погибли на пожаре в жилом доме, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Спасателям сообщение о пожаре в д.Кузьковичи поступило 11 февраля в 19.33, к приезду огнеборцев постройка была объята пламенем, кровля обвалилась. При ликвидации пожара в комнате на стуле работники МЧС обнаружили погибшего 52-летнего безработного хозяина жилища. Трагически закончился этот вечер и для его гостя - тело его 65-летнего односельчанина нашли во второй комнате на кровати.

Причина пожара устанавливается. Известно, что дом был отключен от электроснабжения за неуплату.

Проверку по факту гибели двух человек на пожаре проводит Быховский районный отдел СК. Следственно-оперативная группа провела тщательный осмотр места происшествия с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории УСК по Могилевской области. "При первоначальном осмотре телесных повреждений, за исключением связанных с воздействием высокой температуры, не обнаружено. Предварительно установлено, что мужчины могли распивать спиртные напитки и курить", - рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Следователи установили, что хозяин и ранее пренебрегал правилами пожарной безопасности. В доме не раз случались возгорания, но благодаря бдительности соседей пожар вовремя ликвидировался либо сотрудниками МЧС, либо самими соседями. "Следствию предстоит установить точную причину возгорания, а также точную причину смерти погибших. Для этого назначены экспертизы: пожарно-техническая, судебно-медицинская, экспертиза нефтепродуктов и горючесмазочных материалов, которые будут проводить специалисты ГКСЭ", - добавила Оксана Соленюк.-0-