27 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе легковушка сбила 10-летнюю девочку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
ДТП произошло 26 марта примерно в 15.30 в поселке Лебедевка. Установлено, что 56-летний водитель "Опеля" ехал по улице Северной. Внезапно на проезжую часть выбежала 10-летняя девочка. Избежать наезда не удалось.
В результате аварии девочка была госпитализирована в Добрушскую центральную райбольницу. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.-0-
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