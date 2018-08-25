В ДТП в Кобринском районе женщина погибла после тройного наезда

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе женщина-пешеход погибла после тройного наезда, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло около 22.00 24 августа на 46-м км трассы М-1/Е30 Брест - Минск - граница РФ. По предварительной информации, 46-летний брестчанин на автомобиле Chrysler сбил 63-летнюю женщину, переходившую дорогу в неустановленном месте. После этого на нее наехал Peugeot, а затем Kia. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.

Установлено, что погибшая не была обозначена световозвращающими элементами. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает пешеходов и велосипедистов использовать световозвращающие элементы в темное время суток.-0-