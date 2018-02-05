В Гомеле на остановке столкнулись автобус и троллейбус: пострадали трое пассажиров

5 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле на остановке общественного транспорта столкнулись автобус и троллейбус, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло сегодня примерно в 12.05. "Троллейбус двигался по улице Свиридова со стороны улицы П.Бровки. В районе остановки общественного транспорта "Улица Макаенка" в него врезался автобус, который двигался сзади. Последний не учел погодные условия и не успел затормозить на скользкой дороге", - рассказали подробности в Госавтоинспекции.

В результате аварии три пассажира - семилетний ребенок, пенсионер и женщина получили травмы. У мальчика медики зафиксировали ушиб носа, у мужчины - ушиб спины. Помощь им была оказана на месте бригадами скорой помощи, после чего они были отпущены домой. Женщине потребовалась госпитализация. О ее травме информации пока не поступало.-0-