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В Гомеле рыбачивший под ЛЭП мужчина получил тяжелые ожоги

Происшествия 28.06.2018 | 11:08
Фото из архива
Фото из архива

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле рыбачивший под ЛЭП мужчина получил тяжелые ожоги. Такая информация размещена на сайте РУП "Гомельэнерго", сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 27 июня под высоковольтной линией 110 кВ ГСМ-Западная №3. Рыбак приблизился с удочкой к проводам на недопустимое расстояние и получил тяжелые ожоги. Он находится в больнице. Личность пострадавшего устанавливается.

"Гомельэнерго" рекомендует быть особо внимательными при выборе места рыбной ловли и призывает к соблюдению всех мер безопасности вблизи прохождения воздушных линий электропередачи.-0-

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Гомель, рыбалка, травматизм
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