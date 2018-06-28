28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле рыбачивший под ЛЭП мужчина получил тяжелые ожоги. Такая информация размещена на сайте РУП "Гомельэнерго", сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел 27 июня под высоковольтной линией 110 кВ ГСМ-Западная №3. Рыбак приблизился с удочкой к проводам на недопустимое расстояние и получил тяжелые ожоги. Он находится в больнице. Личность пострадавшего устанавливается.
"Гомельэнерго" рекомендует быть особо внимательными при выборе места рыбной ловли и призывает к соблюдению всех мер безопасности вблизи прохождения воздушных линий электропередачи.-0-
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