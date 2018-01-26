26 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Городке эвакуировали 25 человек из-за задымления в жилом доме, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в по ул. Баграмяна поступило спасателям сегодня в 4.51. Из-за задымления в квартире на пятом этаже дома из соседних квартир, расположенных на этом этаже, были эвакуированы 25 человек. Непосредственно в квартире, где произошло ЧП, в бессознательном состоянии был обнаружен хозяин квартиры. Пенсионера с диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализировали в городскую больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

Причина пожара устанавливается, рассматриваются несколько версий: неосторожное обращение с огнем, нарушения правил эксплуатации электрооборудования.-0-