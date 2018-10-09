В Городокском районе произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легковушки

9 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Городокском районе водитель легковушки погиб, столкнувшись с КамАЗом, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
8 октября в 23.40 водитель легкового автомобиля Kia на перекрестке в деревне Прудок при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу грузовику. В результате аварии 42-летний водитель Kia скончался на месте ДТП, водитель КамАЗа не пострадал.
По факту аварии проводится проверка.-0-
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