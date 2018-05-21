В Гродненском районе на поле сгорело 70 т соломы

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле деревни Мицкевичи Гродненского района на поле сгорело 70 т соломы. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.
Сообщение о пожаре соломы в тюках спасатели получили 20 мая в 17.36. В результате пожара было уничтожено 70 т соломы. Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
Причина пожара устанавливается.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.355 BYN
|2.345 BYN
|2.354 BYN
|USD
|1.9938 BYN
|1.996 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.2176 BYN
|3.195 BYN
|3.217 BYN