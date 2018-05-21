В Гродненском районе на поле сгорело 70 т соломы

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле деревни Мицкевичи Гродненского района на поле сгорело 70 т соломы. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о пожаре соломы в тюках спасатели получили 20 мая в 17.36. В результате пожара было уничтожено 70 т соломы. Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.

Причина пожара устанавливается.-0-