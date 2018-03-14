14 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе трое рыбаков провалились под лед: один из мужчин погиб. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Несчастный случай произошел 13 марта на разливах Немана между населенными пунктами Свислочь и Хомики. "Трое мужчин приехали сюда на зимнюю рыбалку. Однако, зайдя на лед, они неправильно оценили ситуацию. Пренебрежение правилами безопасности при групповом переходе по льду привело к тому, что все они провалились в воду", - рассказали в областной организации ОСВОДа. Двоим рыбакам удалось выбраться из ледяного плена, а третий - 57-летний мужчина - погиб.

Это второй случай гибели на воде с начала года в Гродненской области. Кроме того, населением и специалистами ОСВОДа спасены восемь человек, в том числе трое детей.

ОСВОД предупреждает, что в связи с повышением температуры выход на лед может быть смертельно опасен. Верхняя часть льда активно тает, образуются промоины, лед трескается, повышается уровень воды. При выходе на лед, если возникла необходимость, надо иметь при себе средства самоспасения и спасательный жилет.-0-