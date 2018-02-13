В Слониме на озере спасен провалившийся под лед рыбак

13 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слониме на городском озере спасен провалившийся под лед рыбак, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Рыбалка могла трагически закончиться для 52-летнего жителя Слонима 11 февраля. Озеро по улице Багратиона в райцентре замерзло целиком, однако в том месте, где через него протекает река, лед был подмыт и оказался недостаточно прочным.

"Мужчина провалился. Нештатную ситуацию заметили на расположенной на озере спасательной станции ОСВОД. Сотрудниками станции мужчина был спасен, он не пострадал", - сообщили в организации. С начала года в области это уже шестой случай спасения провалившихся под лед людей. На минувшей неделе неравнодушный гражданин в Сморгони достал из ледяной воды 9-летнего мальчика, который, оставшись без присмотра взрослых, вышел на непрочный лед.

В Гродненской областной организации ОСВОДа отметили, что в регионе продолжается патрулирование водоемов. Из-за морозной погоды интенсивное таяние льда прекратилось, однако всем, кто выходит на лед, стоить быть внимательными: опасные места, промоины может припорошить снегом. Внимание любителей зимней ловли акцентируют не только на опасности выхода на тонкий лед, но и на необходимости иметь при себе средства самоспасения и спасательный жилет. С начала года в регионе предупреждено свыше 350 человек, из которых почти 30 - дети.-0-