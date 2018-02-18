18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно легковушка врезалась в машину скорой помощи, сообщает информационный портал города.

В ДТП, по предварительным данным, пострадала фельдшер скорой помощи.

Вечером 17 февраля на перекрестке в машину скорой помощи с включенными проблесковыми маячками въехал легковой автомобиль. Со слов его водителя, он двигался на разрешающий сигнал светофора, но из-за двух рейсовых автобусов, стоявших на светофоре, не заметил и не пропустил скорую, выехавшую на перекресток.

Обе машины получили механические повреждения.-0-

Фото Информационного портала города Гродно.