В Гродно мальчик сумел избежать аварии на переходе

14 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно маленький пешеход повел себя осторожно и сумел избежать аварии: ситуация попала на видео. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

"Ситуация на пешеходном переходе по улице Кабяка в Гродно попала в объектив видеорегистратора одного из пользователей портала "Аutogrodno.by", - сообщили в пресс-службе УВД. Там отметили, что видео может стать уроком тому, как следует правильно вести себя на зебре.

Юный пешеход приближается к переходу. Автомобиль в правом ряду останавливается, чтобы его пропустить. Мальчик это видит, однако внимательно смотрит на другие полосы. Осторожность оправдана: водитель легковушки в левой полосе поздно замечает пешехода и на довольно большой скорости выезжает на зебру. Чем бы все могло закончиться, неизвестно, но грамотные действия мальчика предотвратили беду.

В милиции обратили внимание родителей на то, что детям необходимо регулярно напоминать правила безопасного поведения на дороге.-0-

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