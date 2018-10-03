В Гродно мужчина при покупке валюты недоплатил Br3,3 тыс.

3 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно милиция разыскивает мужчину, который недоплатил при покупке валюты Br3,3 тыс., сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина пришел в один из банков в Гродно 20 сентября. "В момент покупки он постоянно изменял сумму, которая ему нужна. Изначально собирался купить $3 тыс., затем $2 тыс., но в итоге попросил $4 тыс. Мужчина внес сумму, забрал валюту и ушел", - рассказали в милиции.

Уже после специалист по оказанию розничных банковских услуг провел сверку наличной денежной суммы. В результате выявилась недостача в Br3,3 тыс.

Тех, кто узнал мужчину, просят сообщить по телефону +375-33-686-22-64 (МТС).-0-