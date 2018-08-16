В Гродно мужчина с 10-кратным превышением алкоголя устроил ДТП на машине друга

16 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно мужчина с 10-кратным превышением алкоголя решил переставить машину друга и устроил ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла вечером 15 августа на улице Огинского. Водитель "Фольксвагена" привез друзей во двор. Он ушел, но оставил ключи в замке зажигания.
Этим и воспользовался один из пассажиров. Мужчина, у которого не было водительского удостоверения, решил переставить автомобиль. Во время маневра он ударил стоящую рядом машину "Рено". Очевидцы задержали нарушителя.-0-
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