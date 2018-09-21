21 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно пассажир такси украл кошелек водителя, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
От действий клиента пострадал таксист 1987 года рождения. На первый взгляд, это была обычная поездка. В машину сел выпивший пассажир, такси благополучно доставило его до места назначения, клиент расплатился и вышел. "Как оказалось, пассажир покинул машину не с пустыми руками: с собой он прихватил кошелек водителя, в котором были Br20 и 50 евро", - рассказали в пресс-службе УВД.
Заметив пропажу, пострадавший обратился в милицию. Злоумышленника оперативно установили. Им оказался житель Гродно 1979 года рождения. Сейчас он задержан.-0-
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