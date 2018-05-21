В Гродно пострадала фельдшер скорой помощи

21 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность мальчика, из-за которого пострадала фельдшер, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел 11 мая в Гродно на улице Социалистической. Бригада скорой помощи на "Рено" двигалась в направлении улицы Карбывшева. Неожиданно из-за машин на встречной полосе перед спецавтомобилем появился ребенок.

"Водитель успел затормозить, и наезда удалось избежать. В салоне микроавтобуса упала фельдшер. Женщина ударилась головой и нуждалась в медицинской помощи", - рассказали в ГАИ. Ребенок не пострадал. С места инцидента он ушел.

ГАИ просит всех, кто располагает информацией о ребенке, сообщить об этом по телефонам (80152) 79-75-41 либо 79-79-05.-0-