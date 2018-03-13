13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно при пожаре в многоэтажке эвакуированы 24 человека. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире, расположенной на пятом этаже пятиэтажного жилого дома в Гродно по улице Фолюш, поступило 12 марта в 16.37. Работники МЧС спасли 44-летнего сына хозяйки. Его госпитализировали с отравлением продуктами горения. По лестничному маршу эвакуированы 24 человека, в том числе пять детей.

В результате пожара повреждено имущество в кухонном помещении, закопчены стены и потолок. Предполагаемая причина происшествия - неосторожность при курении.-0-