В Гродно разыскивают очевидцев аварии двухлетней давности

3 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно разыскивают очевидцев аварии, произошедшей зимой 2016 года, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Авария произошла утром 3 февраля 2016 года. Неподалеку от поворота на деревню Забагонники на трассе Гродно - Острино - Радунь - граница Литвы на прямом участке дороги занесло и вынесло на встречную полосу микроавтобусы "Фольксваген" и "Форд".

В результате автомобиль "Фольксваген Каравелла" столкнулся с двигавшимся в направлении агрогородка Озеры легковым "Ровером". 52-летняя пассажирка микроавтобуса получила тяжкие телесные повреждения и скончалась по дороге в больницу.

"Для выяснения обстоятельств произошедшего следователи провели большой объем следственных действий. Осмотрено место дорожно-транспортного происшествия. Установлены и допрошены свыше десятка свидетелей. Проведены следственные эксперименты. Эксперты Государственного комитета судебных экспертиз выполнили судебно-медицинские, автотехнические, транспортно-трасологические экспертизы", - отметил Сергей Шершеневич. Установлено, подчеркнул он, что наряду с участниками столкновения у других водителей также возникал занос транспортных средств.

Для объективной оценки произошедшего следователи продолжают устанавливать водителей транспортных средств, которые 3 февраля 2016 года до и после указанного ДТП двигались по этому участку дороги в обоих направлениях. Оказать помощь в расследовании можно, позвонив по телефонам: 8 (0152) 72-40-21, 72-40-40 или 102.-0-

Фото УСК по Гродненской области