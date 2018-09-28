В Гродно супруги пытались остановить покатившийся "Ситроен", женщину госпитализировали

28 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно супруги пытались остановить покатившийся на их машину "Ситроен", в итоге женщину зажало между автомобилями. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел вечером 27 сентября на улице Поповича. Супруги приехали к родственнице. "Они стояли на улице, когда увидели, как на их машину катится "Ситроен". Пара пыталась остановить автомобиль, но тот продолжал катиться. Мужчина успел отскочить, а девушку зажало между машинами", - рассказали в ГАИ. Пострадавшую с травмами ног госпитализировали.
Хозяйка "Ситроена", припарковавшая автомобиль у дома незадолго до инцидента, пояснила, что оставила его на передаче, а стояночным тормозом не воспользовалась.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4537 BYN
|2.451 BYN
|2.46 BYN
|USD
|2.1121 BYN
|2.112 BYN
|2.12 BYN
|RUB
|3.2187 BYN
|3.205 BYN
|3.222 BYN