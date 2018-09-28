В Гродно супруги пытались остановить покатившийся "Ситроен", женщину госпитализировали

28 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно супруги пытались остановить покатившийся на их машину "Ситроен", в итоге женщину зажало между автомобилями. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел вечером 27 сентября на улице Поповича. Супруги приехали к родственнице. "Они стояли на улице, когда увидели, как на их машину катится "Ситроен". Пара пыталась остановить автомобиль, но тот продолжал катиться. Мужчина успел отскочить, а девушку зажало между машинами", - рассказали в ГАИ. Пострадавшую с травмами ног госпитализировали.

Хозяйка "Ситроена", припарковавшая автомобиль у дома незадолго до инцидента, пояснила, что оставила его на передаче, а стояночным тормозом не воспользовалась.-0-