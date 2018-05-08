В Гродно водитель легковушки сбил школьника и скрылся

8 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно водитель легковушки сбил на зебре школьника и скрылся с места происшествия, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла около восьми часов утра на проспекте Янки Купалы. "Школьник переходил дорогу от продуктового супермаркета на разрешающий сигнал светофора. В этом время с проезда направо выезжал автомобиль, предположительно хетчбэк или минивэн серого цвета. В результате наезда 11-летний ребенок получил серьезные травмы", - отметили в ГАИ.

Тех, кто обладает информацией либо располагает записью видеорегистратора, просят позвонить по телефонам (0152)797541, 797505 либо 102.Прислать информацию можно и на адрес электронной почты ГАИ региона.-0-