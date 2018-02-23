В Гродно водитель "Мерседеса" сбил на зебре маму с ребенком

23 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно водитель "Мерседеса" не заметил и сбил на зебре маму с ребенком. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел утром 23 февраля на улице Весенней. Машины двигались плотным потоком.
"Водитель "Мерседеса" ожидал появления пешеходов с другой стороны, сконцентрировав внимание на разделительной полосе, а потому, с его слов, не заметил приближавшуюся с правой стороны женщину", - рассказали в ГАИ. 29-летняя горожанка, находящаяся в декретном отпуске, переходила дорогу с ребенком на руках.
После наезда ее пришлось госпитализировать, ребенок не пострадал. Обстоятельства устанавливаются.-0-
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