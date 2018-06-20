В Иваново рабочего засыпало песком в траншее

20 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Иваново устанавливают обстоятельства гибели рабочего при выполнении земляных работ, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел сегодня примерно в 15.15 на территории одного из учреждений образования района. Местный житель 1958 года рождения работал по договору подряда в строительной организации. Мужчина выполнял земляные работы. После выкапывания траншеи под канализацию экскаватором он спустился в нее, чтобы очистить лопатой от осыпавшегося песка. В какой-то момент грунт с одной стороны траншеи осыпался, в результате чего рабочего засыпало песком на высоту примерно до полуметра.

Работники организации вызвали сотрудников МЧС и скорую медицинскую помощь. Прибывшая на место происшествия бригада медиков констатировала смерть пострадавшего.

"В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза", - дополнил официальный представитель УСК.-0-