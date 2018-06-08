В Ивановском районе четырехлетний мальчик получил травму, спускаясь с горки

8 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования четырехлетнего ребенка в Ивановском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Вечером 6 июня мальчик вместе с мамой и тетей играл на детской площадке. Во время спуска с горки ребенок зацепился рукой за поручень, из-за чего повредил плечо. Пострадавшего доставили в больницу, где он находится на лечении.

По данному факту Ивановским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.-0-