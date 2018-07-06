6 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе в ДТП серьезно пострадал 9-летний велосипедист, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 5 июля около 17.30 на автодороге Иваново-Мотоль-Тышковичи-Оброво вблизи деревни Замошье. По предварительной информации, 19-летняя жительница Дрогичина за рулем автомобиля Renault двигалась по улице Ленина со стороны агрогородка Мотоль в направлении деревни Дружиловичи. На 13-м км автодороги водитель сбила внезапно выехавшего на ее полосу на велосипеде 9-летнего мальчика, жителя Минска.

В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы. Он госпитализирован в реанимационное отделение Ивановской центральной районной больницы.-0-