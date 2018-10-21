В Ивацевичском районе при пожаре в частном доме погибла женщина

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Доманово Ивацевичского района при пожаре погибла пенсионерка, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Пожар произошел 20 октября в жилом деревянном доме. Прибывшие на место спасатели обнаружили хозяйку дома 1958 года рождения в кухне на полу без признаков жизни.
Огонь уничтожил кровать и постельные принадлежности, повредил пол на площади 2 кв.м. Причина пожара устанавливается.-0-
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