В Ивацевичском районе при пожаре в частном доме погибла женщина

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Доманово Ивацевичского района при пожаре погибла пенсионерка, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Пожар произошел 20 октября в жилом деревянном доме. Прибывшие на место спасатели обнаружили хозяйку дома 1958 года рождения в кухне на полу без признаков жизни.

Огонь уничтожил кровать и постельные принадлежности, повредил пол на площади 2 кв.м. Причина пожара устанавливается.-0-