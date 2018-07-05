В Калинковичском районе спасатели помогли пожилой женщине, упавшей в 8-метровый колодец

5 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе спасатели помогли пожилой женщине, которая упала в колодец, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 4 июля днем в населенном пункте Гулевичи. Прибывшие к месту происшествия спасатели выяснили, что женщина 1960 г.р. собирала вишню и встала на деревянный настил, который прикрывал колодец. В какой-то момент он провалился, и женщина упала в колодец, глубина которого составляет 8 метров (уровень воды – 3 метра). До прибытия помощи женщина частично находилась в воде и держалась за веревку.

Работники МЧС извлекли женщину из колодца и передали медикам. После осмотра она была отпущена домой, в госпитализации не нуждалась. -0-