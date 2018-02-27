В Калинковичском районе во время подводной рыбалки утонул мужчина

27 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе во время подводной рыбалки утонул 32-летний мужчина, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.

Трагедия произошла на реке Ипа около деревни Якимовичи. Двое жителей Петриковского района отправились на подводную рыбалку. Ночью возле дамбы мужчины стали нырять. Они были в водолазных костюмах, с маской и трубкой, но без водолазного снаряжения.

В какой-то момент один из них перестал появляться на поверхности воды. "Тело рыбака обнаружил его приятель, заметив свет фонарика на дне. Мужчина поднял утонувшего, вынес его на берег и вызвал скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть 32-летнего мужчины", - сказал Сергей Костюченко.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-