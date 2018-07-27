27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецком районе у сельхозпредприятия украли более тонны чугунных решеток, сообщили БЕЛТА УВД Миноблисполкома.

"Сторож машинно-тракторного парка ОАО "Грицевичи" в д. Мервины при обходе территории услышал звук ударяющегося металла. Подойдя к месту, откуда он был слышен, мужчина увидел, как с территории расположенного неподалеку склада отъезжает микроавтобус. Сторож попытался преградить ему путь, однако машина объехала его, - рассказали в УВД. - Тогда он на своем авто погнался за предполагаемыми злоумышленниками, подъехал ближе к их микроавтобусу, запомнил его номер. Затем вернулся на склад, обнаружил отсутствие чугунных решеток и сообщил о произошедшем в Клецкий РОВД".

Прибывшие на место сотрудники милиции, благодаря сообщенным сторожем сведениям, оперативно обнаружили бус и задержали находившихся в нем четырех мужчин. При осмотре автомобиля были обнаружены 23 чугунные решетки общим весом более тонны. Как оказалось, вечером компания весело проводила время дома у хозяина машины. Во время застолья один из гостей сказал товарищам, что знает как можно быстро заработать денег: недавно на одной из ферм сельхозпредприятия проводился ремонт, и демонтированные старые чугунные решетки сложили у склада. Металл злоумышленники намеревались сдать в качестве лома в один из заготовительных пунктов.

Все задержанные дали признательные показания, они раскаиваются в содеянном. Автомобиль, на котором совершено хищение, изъят.-0-