В Кобрине автобус сбил на переходе школьницу

17 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине автобус сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 16 сентября около полудня. По предварительной информации, автобусом ПАЗ управлял 58-летний житель Пинского района. На ул.Ленина водитель сбил 13-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по регулируемому переходу. Школьница получила телесные повреждения. Бригада скорой помощи доставила ее в районную больницу.

В этот же день в Брестской области произошло еще одно ДТП с участием ребенка. В Пинске пострадал 10-летний мальчик. Около 15.40 36-летний местный житель на автомобиле "Рено" двигался по ул. Шапошника. Напротив одного из домов под колеса машины бросился школьник: он перебегал дорогу в неустановленном месте. Пешеход госпитализирован в Пинскую центральную больницу.

По обоим фактам проводится проверка.-0-