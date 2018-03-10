10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе автомобиль врезался в придорожное дерево, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла утром 10 марта. По предварительной информации, 24-летний водитель, управляя автомобилем "Мерседес Бенц", выполнял обгон и не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет, где наехал на придорожное дерево.
Водитель и 22-летний пассажир с различными травмами доставлены в Кобринскую центральную районную больницу. По факту ДТП проводится проверка.-0-
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