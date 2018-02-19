19 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Кореличском районе непристегнутого водителя выбросило из перевернувшейся машины: парень погиб. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Трое молодых людей и девушка отдыхали в баре. В третьем часу ночи поехали в горпоселок Мир. "Во время снегопада водитель допустил съезд в левый кювет. Там машина опрокинулась. Никто из находившихся в салоне "Пежо" молодых людей не был пристегнут", - рассказали в ГАИ. Водителя выбросило из машины. От полученных травм 21-летний молодой человек скончался на месте. По предварительной информации, он был трезв.
Пострадали также два пассажира. Парень и девушка с различными травмами госпитализированы.-0-
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