31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель молоковоза погиб при столкновении с фурой под Витебском, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

ДТП случилось вечером 30 января. "Житель Витебска за рулем молоковоза ГАЗ-3309 ехал по 2-му км автодороги Р49 со стороны трассы М3 в направлении дороги Витебск - Полоцк - граница Латвии. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовиком "Мерседес Бенц" с прицепом. В результате аварии водитель молоковоза получил травмы, от которых скончался на месте происшествия", - рассказали в ГАИ.-0-