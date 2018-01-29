29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Круглянском районе женщина облила бензином и подожгла бывшего мужа. Следствием выясняются обстоятельства этого особо тяжкого преступления, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Круглянским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 55-летней жительницы Круглянского района, подозреваемой в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью (ст.14 ч.1, п.6 ч.2 ст.139) УК. "По данным следствия, подозреваемая, находясь по месту жительства, в ссоре после совместного распития спиртных напитков облила бензином и подожгла совместно проживающего бывшего мужа, 1952 года рождения. В результате потерпевший получил термические ожоги лица и тела, с которыми госпитализирован в учреждение здравоохранения", - отметила Оксана Соленюк.

Следователями проводятся допросы свидетелей, жителей деревни, собираются характеризующие материалы. Назначен ряд экспертиз. Готовятся материалы для предъявления обвинения подозреваемой.

Продолжается установление мотива и иных обстоятельств совершения преступления.-0-