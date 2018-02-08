8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Крупском районе мужчина обокрал церковь ради денег на спиртное, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Рано утром 6 февраля в Крупский РОВД обратился настоятель храма поселка Бобр. Придя в церковь, священник обнаружил разбитое окно, под ним утоптанные следы, разбросанные церковную утварь, строительные инструменты. На место происшествия незамедлительно выбыли сотрудники уголовного розыска, милицейские наряды, следственно-оперативная группа.

Фото УВД Миноблисполкома

Как рассказал начальник отделения уголовного розыска Крупского РОВД Андрей Андрейко, особое внимание было уделено следам, которые оставил неизвестный похититель. Служебно-разыскная собака Герда районного отдела Департамента охраны взяла след, но он потерялся у первой же крупной дороги.

Параллельно работали сотрудники уголовного розыска. Они получили информацию, что недавно в поселке у одного из домов видели незнакомого подозрительного мужчину с сумками. Там служебная собака снова взяла след, который привел на окраину. Уже в поле правоохранители задержали 26-летнего мужчину, в сумке у которого нашли похищенное - церковную утварь и строительные инструменты. Молодой человек рассказал, что вещи он собирался продать, а вырученные деньги потратить, в том числе на спиртное.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса. Молодой человек безработный, ранее уже был судим за кражу.-0-