В Лепельском районе в результате столкновения фуры и легковушки погибла девушка

1 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Серьезное ДТП произошло из-за сложных погодных условий в Лепельском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Сегодня около 19.00 на 139-м километре автодороги Минск-Витебск случилось лобовое столкновение легкового автомобиля Geely и фуры Volvo. В результате ДТП из находившихся в легковушке двух человек одна девушка погибла, вторая с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу. Устанавливается, кто из них находился за рулем и другие подробности происшествия. Информация о состоянии водителя второй машины уточняется.

В Госавтоинспекции обращают внимание водителей на очень сложные погодные условия на трассах, сильную метель, ветер, рекомендуют быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и по возможности воздержаться от поездок.-0-

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома.