Три человека пострадали в ДТП в Минске

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека пострадали в тройном ДТП в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла утром на ул.Ваупшасова. "Водитель автомобиля "Джили" выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым "Рено", в который врезалась ехавшая сзади "Тойота". Водитель и пассажир "Рено", а также девушка-водитель "Джили" доставлены с травмами в больницу", - проинформировали в Госавтоинспекции.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа с экспертами управления Госкомитета судебных экспертиз по Минску.-0-