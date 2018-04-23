В лесах Беларуси в выходные произошло 88 пожаров

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за минувшие выходные произошло 88 лесных пожаров, в их тушении задействовали почти 1200 работников государственной лесной охраны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

Сильный порывистый ветер на фоне установившейся сухой погоды и сезонного отсутствия листвы на деревьях стали причинами массового распространения огня в лесном фонде. Так, по данным Министерства лесного хозяйства, только за минувшие выходные произошло 88 лесных пожаров, общая площадь которых составила 347,3 га.

Наиболее сильный удар пришелся на лесной фонд Барановичского района Брестской области. За субботу огонь повредил здесь 170 га леса. Крупные очаги возгорания также зафиксированы в Стародорожском, Щучинском, Старобинском и Петриковском лесхозах.

В пресс-службе отметили, что с наступлением пожароопасного сезона государственная лесная охрана перешла на усиленный режим работы. Только в выходные на патрулировании были задействованы 1198 специалистов лесохозяйственных учреждений. При локализации очагов возгорания специалистами государственной лесной охраны использованы современные средства пожаротушения, задействована специализированная техника (всего 360 единиц). В отдельных случаях привлекалась помощь специалистов МЧС. Авиацией Министерства по чрезвычайным ситуациям обнаружено 5 лесных пожаров.

Ситуацию с лесными пожарами обсудили сегодня на аппаратном совещании в Минлесхозе. По его итогам министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа поручил детально разобраться в каждом конкретном случае: проанализировать причины возникновения пожаров, оперативность действий сотрудников государственной лесной охраны, принимаемые меры по предотвращению распространения огня. Вместе с тем, как отмечено на совещании, работа специалистов на местах в целом позволила избежать еще более массового повреждения лесного фонда.-0-