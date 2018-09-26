В Лидском районе ищут пропавшего грибника

26 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Несколько десятков человек участвуют в поисках пропавшего грибника в Лидском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Житель деревни Миргинцы, пенсионер 1952 года рождения, ушел в лес за грибами 20 сентября. Когда мужчина не вернулся домой, его внучка забила тревогу.
Сейчас в поисках участвуют несколько десятков человек, в основном это сотрудники Лидского РОВД. К поисковой операции также привлекаются волонтеры, военнослужащие внутренних войск.
Это не первый случай в этом году, связанный с заблудившимися грибниками. Чаще всего людей находят оперативно либо они сами выходят из леса.-0-
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