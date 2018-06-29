В Лиозненском районе механизаторы при заготовке трав наткнулись на авиабомбы

29 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Лиозненском районе (Витебская область) механизаторы при заготовке трав наткнулись на авиабомбы, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч 5524 Мария Воробьева.

Происшествие случилось 28 июня на поле возле деревни Село. Механизаторы местного сельхозпредприятия при заготовке кормов увидели лежащие на земле под травой подозрительные предметы, похожие на снаряды. Действуя по инструкции, мужчины сообщили о находке руководству и в милицию.

Всего вызванные на место происшествия саперы нашли более двух десятков авиабомб времен войны. В настоящее время опасные снаряды уничтожены.

Мария Воробьева призвала всех работников агропромышленного комплекса быть бдительными в подобных случаях. Также она напомнила родителям о необходимости регулярно говорить детям проявлять повышенную осторожность при обнаружении подозрительных предметов.-0-