В Литве расследуют гибель двух белорусов в ДТП в Швенченском районе

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве начато досудебное расследование гибели двух белорусов в результате дорожного происшествия в Швенченском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Литве.

"Посольством получена официальная информация от Главного полицейского комиссариата Вильнюсского округа о гибели двух граждан Республики Беларусь в результате дорожного происшествия в Швенченском районе Литвы. В связи с данным происшествием литовской стороной начато досудебное расследование по статье о нарушении правил использования транспортных средств, повлекшем смерть человека", - рассказали в дипмиссии.

Там также отметили, что распространенная в СМИ информация о наличии контрабандной продукции в автомобиле погибших в официальном уведомлении литовской стороны отсутствует.

Посольство находится на связи с родственниками погибших.

Ранее литовский новостной портал DELFI сообщал, что авария произошла 28 августа. По предварительной информации, двое белорусов на машине пытались скрыться от пограничников, однако, потеряв управление автомобилем, съехали с дороги и перевернулись.

Одного пострадавшего спасатели достали из машины и передали врачам, второй человек был мертв. Вскоре полиция уточнила, что скончался и другой находившийся в автомобиле мужчина.-0-