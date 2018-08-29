В Литве расследуют гибель двух белорусов в ДТП в Швенченском районе

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве начато досудебное расследование гибели двух белорусов в результате дорожного происшествия в Швенченском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Литве.
"Посольством получена официальная информация от Главного полицейского комиссариата Вильнюсского округа о гибели двух граждан Республики Беларусь в результате дорожного происшествия в Швенченском районе Литвы. В связи с данным происшествием литовской стороной начато досудебное расследование по статье о нарушении правил использования транспортных средств, повлекшем смерть человека", - рассказали в дипмиссии.
Там также отметили, что распространенная в СМИ информация о наличии контрабандной продукции в автомобиле погибших в официальном уведомлении литовской стороны отсутствует.
Посольство находится на связи с родственниками погибших.
Ранее литовский новостной портал DELFI сообщал, что авария произошла 28 августа. По предварительной информации, двое белорусов на машине пытались скрыться от пограничников, однако, потеряв управление автомобилем, съехали с дороги и перевернулись.
Одного пострадавшего спасатели достали из машины и передали врачам, второй человек был мертв. Вскоре полиция уточнила, что скончался и другой находившийся в автомобиле мужчина.-0-
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