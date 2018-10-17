В лобовом ДТП в Миорском районе пострадали шесть человек

17 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. При лобовом столкновении двух легковушек в Миорском районе пострадали шесть человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Тевелев.

Авария произошла сегодня около 14.30 возле деревни Горки. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Audi 100, обгоняя две фуры, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с легковушкой Volkswagen Passat. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе ребенок, они получили телесные повреждения различной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС и медики.

Все обстоятельства ДТП высняются.-0-

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома