В Логишине из-за бесхозного пакета эвакуировали магазин и школу искусств

16 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области из-за бесхозных предметов дважды за сутки эвакуировали людей, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Оба инцидента произошли 15 октября. В городском поселке Логишине Пинского района около 11 часов утра в магазине "Евроопт" в ящике для хранения вещей покупателей кто-то обратил внимание на бесхозный пакет с коробкой. Прибывшие на место ЧП сотрудники милиции эвакуировали 55 человек: работников магазина, а также преподавателей и учащихся городской детской школы искусств, расположенной на втором этаже здания. При обследовании пакета саперно-пиротехническая группа в/ч 7404 взрывоопасных предметов не обнаружила.

Похожий случай произошел в Березе. В 9.30 недалеко от входа в магазин райпо "Родны Кут" по ул. Любарского, 32 прохожие обнаружили бесхозный чемодан. В целях предосторожности были эвакуированы посетители и работники торгового объекта - 25 человек. На место прибыли саперы из в/ч 5526. При обследовании чемодана взрывоопасных предметов также не было обнаружено, внутри оказались старые газеты и ветошь. Владелец чемодана пока не установлен.

По двум фактам проводятся проверки.-0-