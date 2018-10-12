На молочно-товарной ферме под Могилевом произошел пожар

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ферме под Могилевом произошел пожар, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о пожаре на молочно-товарной ферме в д.Ходнево Могилевского района поступило спасателям 11 октября в 21.52. Когда на место прибыли подразделения МЧС, горела кровля молочного блока фермы. Со слов сторожа, внутри находилось 110 коров и 338 телок в возрасте до двух лет.
"Работники МЧС локализовали и ликвидировали пожар. Огнем повреждено 50 кв.м кровли молочного блока. Спасатели и работники агрокомбината эвакуировали 338 телок. Для взрослых животных угрозы не было", - проинформировали в МЧС.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.-0-
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