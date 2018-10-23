В Лунинце мужчина при строительстве дома выкопал мину

23 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинце мужчина выкопал мину при строительстве индивидуального дома, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.
В микрорайоне частной застройки 22 октября вечером 29-летний житель райцентра копал на своем участке траншею под заливку фундамента. Вместе с грунтом поднял на поверхность предмет, похожий на боеприпас. О находке мужчина сообщил в оперативно-дежурную часть. Территорию взяли под охрану сотрудники милиции. Специалисты определили, что владелец участка выкопал мину времен Великой Отечественной войны. На место выехали представители саперно-пиротехнической группы в/ч 7404.
В Кобринском районе в этот день также был найден боеприпас времен войны. В поле вблизи деревни Ластовки во время сельхозработ обнаружен 152-мм артиллерийский снаряд. Он уничтожен саперно-пиротехнической группой в/ч 92616.-0-
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