В Минске 12-летний школьник не вернулся домой

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двенадцатилетний мальчик не вернулся домой по дороге из школы в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на поисково-спасательный отряд "Ангел".

3 мая в 18.00 он вышел из СШ №9 (улица Ежи Гедройца, 20). Затем гулял у дома по адресу улица Наполеона Орды, 45, но домой не вернулся. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Рост мальчика - 150 см, телосложение нормальное, глаза каре-зеленые, волосы светло-русые. На лице веснушки. Одет был в темно-синюю куртку, темно-серый джемпер, черные кроссовки. При себе имел бежевый рюкзак с учебниками.-0-